VIDEO F1 | GP Russia | highlights prove libere Mercedes in quota | Leclerc e Verstappen penalizzat

(Di venerdì 24 settembre 2021) In attesa della tantissima pioggia attesa nella giornata di domani, lasi conferma dominante nel venerdì di Sochi e chiude al comando con entrambe le macchine sia la prima, sia la seconda sessione didel Gran Premio di2021, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Il miglior crono di giornata è stato firmato da Valtteri Bottas in 1:33.593, davanti a Lewis Hamilton per soli 44 millesimi. Le due monoposto di Brackley hanno anche impressionato nella simulazione passo gara. La notizia del giorno, tuttavia, arriva da Max. Il leader del Mondiale, ha montato la quarta power unit dell’anno e quindi partirà ultimo domenica. Ferrari in difficoltà nella simulazione di qualifica, con il settimo tempo di Carlos Sainz (a 1.085 dal leader) ed il decimo di Charles ...

Advertising

Astoraka3 : #F1 Chi cambia motore? Il siparietto Horner-Wolff a Sochi. ?? | @SkySportF1 #RussianGP ???? - Mariang47614228 : RT @liliaragnar: #RUSSIA, SETTEMBRE 2021 ESTRAZIONE DEL 'VAX' COVID QUESTO METODO E' EFFICACE SOLO ENTRO IL 30° MINUTO DALL'INOCULAZIONE… - SkySport : RT @SkySportF1: F1, chi cambia motore? Il siparietto Horner-Wolff a Sochi. VIDEO #RussianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : F1, chi cambia motore? Il siparietto Horner-Wolff a Sochi. VIDEO #RussianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - Sport_Fair : Incidente per #Hamilton durante le FP2 del #RussianGP Il pilota della #Mercedes investe un meccanico ai box IL VIDE… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Russia

Sky Sport

... si tratta delle "Pillole del RICS", brevidi approfondimento che il docente dedicherà con ... e le grandi potenze - Stati Uniti, Cina,- dall'altro". Il corso di laurea magistrale in ...Max Verstappen partirà dall'ultima posizione nel Gran Premio di. Altro colpo di scena in un Mondiale sempre più avvincente, dove il testa a testa tra il ... con chi abbiamo a che fare -In attesa della tantissima pioggia attesa nella giornata di domani, la Mercedes si conferma dominante nel venerdì di Sochi e chiude al comando con entrambe le macchine sia la prima, sia la seconda ses ...Un episodio curioso, ma per fortuna senza conseguenze, si è verificato durante le FP2 del GP di Russia andate in scena nel primo pomeriggio di oggi sul circuito di Sochi. Lewis Hamilton infatti si è r ...