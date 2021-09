Uomini e Donne venerdì 24 settembre: le anticipazioni di oggi (Di venerdì 24 settembre 2021) oggi si chiude la seconda settimana di Uomini e Donne dall’inizio della nuova stagione. Due settimane intense, che hanno fatto conoscere al pubblico a casa i nuovi protagonisti del Trono classico e quello over. Ieri, ad esempio, abbiamo scoperto qualcosa in più sui due tronisti Matteo e Joele. I due hanno deciso di portare in esterna la stessa ragazza, con cui hanno già trovato una buona intesa. Entrambi hanno intenzione di approfondire la conoscenza con la corteggiatrice, ma hanno manifestato i loro dubbi all’idea che la giovane possa uscire con entrambi ancora una volta. Lasceranno da parte l’orgoglio per portare avanti la conoscenza? Lo scopriremo presto. Nell’appuntamento di ieri abbiamo visto anche la tronista Roberta che ha portato ancora fuori il corteggiatore-chef, che in esterna le ha preparato una carbonara. Sarà bastata a ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 settembre 2021)si chiude la seconda settimana didall’inizio della nuova stagione. Due settimane intense, che hanno fatto conoscere al pubblico a casa i nuovi protagonisti del Trono classico e quello over. Ieri, ad esempio, abbiamo scoperto qualcosa in più sui due tronisti Matteo e Joele. I due hanno deciso di portare in esterna la stessa ragazza, con cui hanno già trovato una buona intesa. Entrambi hanno intenzione di approfondire la conoscenza con la corteggiatrice, ma hanno manifestato i loro dubbi all’idea che la giovane possa uscire con entrambi ancora una volta. Lasceranno da parte l’orgoglio per portare avanti la conoscenza? Lo scopriremo presto. Nell’appuntamento di ieri abbiamo visto anche la tronista Roberta che ha portato ancora fuori il corteggiatore-chef, che in esterna le ha preparato una carbonara. Sarà bastata a ...

