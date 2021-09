Uomini e Donne: cosa succederà oggi, 24 settembre? (Di venerdì 24 settembre 2021) oggi, 24 settembre 2021, andrà in onda l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne. cosa succederà alle dame e ai cavalieri? E quali emozioni ci riserveranno i nuovi tronisti? Scopriamo insieme alcune anticipazioni! L’appuntamento con Uomini e Donne è sempre alle 14.45 su Canale 5, dopodiché bisognerà aspettare lunedì per la nuova puntata del dating show. Nei giorni scorsi abbiamo assistito alla delusione di Gemma che non riesce a trovare un corteggiatore per lei ma, a quanto pare, la donna non ha nemmeno gradito il nuovo cavaliere che vorrebbe conoscere sia lei che Isabella, sua “storica” rivale. Sempre per quanto riguarda il Trono Over, poi, l’attenzione è puntata su Ida Platano, che dopo aver chiuso con Graziano ha deciso di conoscere ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 24 settembre 2021), 242021, andrà in onda l’ultima puntata della settimana dialle dame e ai cavalieri? E quali emozioni ci riserveranno i nuovi tronisti? Scopriamo insieme alcune anticipazioni! L’appuntamento conè sempre alle 14.45 su Canale 5, dopodiché bisognerà aspettare lunedì per la nuova puntata del dating show. Nei giorni scorsi abbiamo assistito alla delusione di Gemma che non riesce a trovare un corteggiatore per lei ma, a quanto pare, la donna non ha nemmeno gradito il nuovo cavaliere che vorrebbe conoscere sia lei che Isabella, sua “storica” rivale. Sempre per quanto riguarda il Trono Over, poi, l’attenzione è puntata su Ida Platano, che dopo aver chiuso con Graziano ha deciso di conoscere ...

