Star in the Star, chiusura anticipata causa flop? L’indiscrezione (Di venerdì 24 settembre 2021) L’esperimento Star in the Star non è riuscito, questa è la sentenza decretata dai dati di ascolti del format di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Il programma, che era già partito in salita, con l’accusa di essere una copia dei format Rai Il cantante mascherato e Tale e Quale show, con tanto di intervento proprio della Vigilanza Rai che aveva denunciato il plagio, non è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico e nelle prime due serate ha fatto registrare uno share che si aggira intorno all’11%, un risultato disastroso per una prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset. Dopo il flop della prima puntata Piersilvio Berlusconi aveva addirittura diffidato la società produttrice del format parlando di “truffa”. L’accordo con la casa di produzione, infatti, prevedeva che la trasmissione sarebbe ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 settembre 2021) L’esperimentoin thenon è riuscito, questa è la sentenza decretata dai dati di ascolti del format di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Il programma, che era già partito in salita, con l’accusa di essere una copia dei format Rai Il cantante mascherato e Tale e Quale show, con tanto di intervento proprio della Vigilanza Rai che aveva denunciato il plagio, non è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico e nelle prime due serate ha fatto registrare uno share che si aggira intorno all’11%, un risultato disastroso per una prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset. Dopo ildella prima puntata Piersilvio Berlusconi aveva addirittura diffidato la società produttrice del format parlando di “truffa”. L’accordo con la casa di produzione, infatti, prevedeva che la trasmissione sarebbe ...

