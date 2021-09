Scuola: sottosegretario Sasso, 'quarantene differenziate? In discussione riduzione a tutti' (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Il ministero dell'Istruzione è tenuto a dare corso alle indicazioni che arrivano dalle autorità sanitarie, così come accade ormai dall'inizio della pandemia, ma sicuramente si pone la questione di non discriminare gli studenti. Nemmeno, ovviamente, sulla base dell'adesione o meno alla campagna vaccinale. Su questo concetto generale non sono possibili deroghe, perché ne deriverebbe un vulnus intollerabile ai danni dei ragazzi". Lo dice all'Adnkronos il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso commentando il rischio di lesioni alla privacy degli studenti conseguenti alla diversificazione dei tempi di quarantena sulla base dello stato vaccinale degli studenti deliberata lo scorso 11 agosto dal ministero della Salute. "Bisogna considerare che nel caso dei minorenni è la famiglia a decidere in base alla propria sensibilità e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Il ministero dell'Istruzione è tenuto a dare corso alle indicazioni che arrivano dalle autorità sanitarie, così come accade ormai dall'inizio della pandemia, ma sicuramente si pone la questione di non discriminare gli studenti. Nemmeno, ovviamente, sulla base dell'adesione o meno alla campagna vaccinale. Su questo concetto generale non sono possibili deroghe, perché ne deriverebbe un vulnus intollerabile ai danni dei ragazzi". Lo dice all'Adnkronos ilall'Istruzione Rossanocommentando il rischio di lesioni alla privacy degli studenti conseguenti alla diversificazione dei tempi di quarantena sulla base dello stato vaccinale degli studenti deliberata lo scorso 11 agosto dal ministero della Salute. "Bisogna considerare che nel caso dei minorenni è la famiglia a decidere in base alla propria sensibilità e ...

Advertising

TV7Benevento : Scuola: sottosegretario Sasso, 'quarantene differenziate? In discussione riduzione a tutti'... - ANPI_Scuola : 'Siamo francamente preoccupati per la decisione del Gip di sequestrare preventivamente le pagine del periodico onli… - SanremoNews : Sanremo: l’ex sottosegretario all’Istruzione Elena Ugolini ospite alla Settimana del Cassini “Qui ho trovato il cuo… - NatereF : RT @Unomattina: l sottosegretario alla salute Andrea Costa ha ipotizzato una riduzione dei giorni di quarantena per i ragazzi, in modo ch… - Unomattina : l sottosegretario alla salute Andrea Costa ha ipotizzato una riduzione dei giorni di quarantena per i ragazzi, in… -