Scatta l'allarme al Banco di Napoli, arrivano i Carabinieri (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Tensione in serata nell'area del Banco di Napoli della centralissima via Torrione, filiale presente all'altezza del ponte che dà su via Irno. Dopo le ore 17 del 24 settembre è Scattato l'allarme-Bancomat. Sul posto sono subito giunti i Carabinieri con la vigilanza privata della banca. I militari hanno impiegato oltre due ore per verificare la causa dell'allarme e per stilare il rapporto. Al momento la precisa dinamica dei fatti che hanno portato a far Scattare l'allarme non è chiara. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

