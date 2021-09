Sbarra “Importante apertura Draghi su patto sociale per crescita” (Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E’ davvero Importante l’apertura del premier Draghi, sulla scia del Presidente di Confindustria Bonomi, di cominciare a costruire le condizioni per un moderno patto sociale per la crescita, lo sviluppo ed il lavoro. Noi siamo pronti a questa sfida. La concertazione non è una parola astratta. E’ la via necessaria per gestire nella responsabilità la fase di ripartenza del paese”. A ribadirlo in una intervista a “Il Messaggero” è oggi il Segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, che ha parlato anche della necessità di “accompagnare con impegni precisi l’attuazione del piano di ripresa e resilienza ed affrontare il tema delle grandi riforme: fisco, ammortizzatori, politiche attive, formazione, pensioni, politiche industriali. Ci sono per noi le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E’ davverol’del premier, sulla scia del Presidente di Confindustria Bonomi, di cominciare a costruire le condizioni per un modernoper la, lo sviluppo ed il lavoro. Noi siamo pronti a questa sfida. La concertazione non è una parola astratta. E’ la via necessaria per gestire nella responsabilità la fase di ripartenza del paese”. A ribadirlo in una intervista a “Il Messaggero” è oggi il Segretario generale della Cisl, Luigi, che ha parlato anche della necessità di “accompagnare con impegni precisi l’attuazione del piano di ripresa e resilienza ed affrontare il tema delle grandi riforme: fisco, ammortizzatori, politiche attive, formazione, pensioni, politiche industriali. Ci sono per noi le ...

