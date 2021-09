Roma, brutte notizie per Mourinho: la decisione sulla squalifica di Pellegrini (Di venerdì 24 settembre 2021) La Roma e Mourinho dovranno fare a meno del capitano nel derby contro la Lazio a causa di un espulsione per doppia ammonizione contro l’Udinese. Ci sono state tante polemiche ma il Giudice Sportivo ha confermato la squalifica di Lorenzo Pellegrini. squalifica -si legge nel comunicato– in seguito ad una “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. LEGGI ANCHE: Torino-Lazio, ancora cori razzisti: il comunicato del Giudice Sportivo L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 settembre 2021) Ladovranno fare a meno del capitano nel derby contro la Lazio a causa di un espulsione per doppia ammonizione contro l’Udinese. Ci sono state tante polemiche ma il Giudice Sportivo ha confermato ladi Lorenzo-si legge nel comunicato– in seguito ad una “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. LEGGI ANCHE: Torino-Lazio, ancora cori razzisti: il comunicato del Giudice Sportivo L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

