Pomeriggio 5, lite furiosa in diretta. L’ospite va fuori di sé: «Stupido». Interviene Barbara D’Urso: «Fermi!» (Di venerdì 24 settembre 2021) Pomeriggio 5, lite furiosa in diretta. L’ospite fuori di sé: «Il cartello è davvero Stupido». Interviene Barbara D’Urso. Tensione in diretta durante il programma contenitore di Canale 5. Anche oggi si è tornati a parlare di green pass. Ospite in collegamento, un barista di Luino che ha appeso nel suo locale un cartello provocatorio: «Si entra senza green pass». L’inviata intervista anche clienti seduti all’interno del locale: «Siamo senza green pass, il vaccino è più pericoloso del virus». In studio gli animi si scaldano subito. Antonio Capranica, storico corrispondente da Londra, va su tutte le furie: «È una bestialità, il vaccino è sicuro e non è più pericoloso del virus. Non si possono far passare ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 24 settembre 2021)5,indi sé: «Il cartello è davvero».. Tensione indurante il programma contenitore di Canale 5. Anche oggi si è tornati a parlare di green pass. Ospite in collegamento, un barista di Luino che ha appeso nel suo locale un cartello provocatorio: «Si entra senza green pass». L’inviata intervista anche clienti seduti all’interno del locale: «Siamo senza green pass, il vaccino è più pericoloso del virus». In studio gli animi si scaldano subito. Antonio Capranica, storico corrispondente da Londra, va su tutte le furie: «È una bestialità, il vaccino è sicuro e non è più pericoloso del virus. Non si possono far passare ...

