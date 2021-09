Paolo Nespoli, l’astronauta rivela: “Ho avuto un tumore al cervello. Forse non tornerò mai come prima” (Di venerdì 24 settembre 2021) La sua impresa più grande Paolo Nespoli la sta compiendo proprio ora, qui, sulla Terra. In attesa di intervenire oggi, 24 settembre, all’Italian Tech Week di Torino, l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea ha voluto “preparare” il pubblico, rivelando in un’intervista al Corriere della Sera di aver avuto un tumore al cervello. Tutto è iniziato lo scorso 28 novembre, quando dopo ha iniziato ad accusare una forte stanchezza: sono iniziati così i controlli e i suoi voli nello Spazio hanno iniziato ad essere sostituiti dalle visite mediche in ospedale. Dalla Tac è emersa una macchia, la risonanza magnetica la inquadra come un tumore. È un linfoma B cerebrale, conferma la biopsia. Inizia quindi per lui un percorso di 313 giorni di cure, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) La sua impresa più grandela sta compiendo proprio ora, qui, sulla Terra. In attesa di intervenire oggi, 24 settembre, all’Italian Tech Week di Torino,dell’Agenzia Spaziale Europea ha voluto “preparare” il pubblico,ndo in un’intervista al Corriere della Sera di averunal. Tutto è iniziato lo scorso 28 novembre, quando dopo ha iniziato ad accusare una forte stanchezza: sono iniziati così i controlli e i suoi voli nello Spazio hanno iniziato ad essere sostituiti dalle visite mediche in ospedale. Dalla Tac è emersa una macchia, la risonanza magnetica la inquadraun. È un linfoma B cerebrale, conferma la biopsia. Inizia quindi per lui un percorso di 313 giorni di cure, ...

Advertising

francescocosta : Oggi su Morning: cerchiamo di capire la sentenza sulla 'trattativa Stato-mafia'; probabilmente non era la Lega a ma… - Corriere : Paolo Nespoli: «Ho affrontato un tumore al cervello, ma adesso vedo la luce. Voglio par... - HuffPostItalia : Paolo Nespoli: 'Ho avuto un tumore cerebrale: non mi aspetto di tornare come prima, ma vado avanti' - LucailCasa : Paolo Nespoli, l’astronauta rivela: “Ho avuto un tumore al cervello. Forse non tornerò mai come prima”… - UnioneSarda : Paolo #Nespoli: “Ho avuto un tumore al cervello, ma ora vedo la luce” -