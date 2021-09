P.a., stima governo: 320mila dipendenti ancora non vaccinati (Di venerdì 24 settembre 2021) Su 3,2 milioni di dipendenti pubblici, 320mila, dunque il 10% dell'intera platea, non sarebbero ancora vaccinati. E' la stima del governo contenuta nella relazione illustrativa che accompagna il Dpcm ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 settembre 2021) Su 3,2 milioni dipubblici,, dunque il 10% dell'intera platea, non sarebbero. E' ladelcontenuta nella relazione illustrativa che accompagna il Dpcm ...

Advertising

Alessan89123515 : RT @rtl1025: ?? Su 3,2 milioni di dipendenti pubblici, 320mila, il 10% dell'intera platea, non sarebbero ancora vaccinati. È la stima del go… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: P.a., stima governo: 320mila dipendenti ancora non vaccinati #vaccini - MediasetTgcom24 : P.a., stima governo: 320mila dipendenti ancora non vaccinati #vaccini - CiaoGrosso : RT @Agenzia_Ansa: Su 3,2 milioni di dipendenti pubblici, 320mila - dunque il 10% dell'intera platea - non sarebbero ancora vaccinati. È la… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Su 3,2 milioni di dipendenti pubblici, 320mila - dunque il 10% dell'intera platea - non sarebbero ancora vaccinati. È la… -