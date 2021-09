Nuovi problemi di visione: DAZN regala un mese di abbonamento a chi ha subito i malfunzionamenti (Di venerdì 24 settembre 2021) DAZN rimborsa i suoi clienti dopo i problemi di visione Ancora problemi per DAZN che nella giornata di ieri durante Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli, non era visualizzabile. La piattaforma streaming che si è aggiudicata i diritti TV della Serie A fino al 2024 ha pubblicato una nota in cui garantisce un mese di visione in regalo a coloro che sono stati colpiti dal malfunzionamento. Questa la nota dell’azienda:“in relazione a quanto accaduto nel corso delle partite delle 18.30 del 23 settembre, DAZN conferma che tutti i clienti impattati, ovvero coloro che non sono riusciti ad accedere all’APP fino al ripristino del servizio, potranno usufruire di un mese di visione senza ulteriori costi aggiuntivi. Tali utenti ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 24 settembre 2021)rimborsa i suoi clienti dopo idiAncoraperche nella giornata di ieri durante Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli, non era visualizzabile. La piattaforma streaming che si è aggiudicata i diritti TV della Serie A fino al 2024 ha pubblicato una nota in cui garantisce undiin regalo a coloro che sono stati colpiti dal malfunzionamento. Questa la nota dell’azienda:“in relazione a quanto accaduto nel corso delle partite delle 18.30 del 23 settembre,conferma che tutti i clienti impattati, ovvero coloro che non sono riusciti ad accedere all’APP fino al ripristino del servizio, potranno usufruire di undisenza ulteriori costi aggiuntivi. Tali utenti ...

