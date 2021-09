Nintendo Direct settembre 2021 | fissata l’uscita di Bayonetta 3

(Di venerdì 24 settembre 2021)3 era stato annunciato per Switch nel 2017, circa quattro anni fa, ed è neldiche abbiamo finalmente avuto la possibilità di fissareDurante ilsvoltosi a mezzanotte, caratterizzato da una grande quantità di remake, vi erano anche annunci riguardo i nuovi titoli che usciranno nel 2022. Fortunatamente, ci sono state anche delle “bombe” all’interno della presentazione. A due minuti dalla fine del, l’atteso3 sviluppato da Platinum Games si è mostrato con un nuovo trailer ed una finestra di uscita. Ma non si tratta di un trailer qualunque: protagonista di esso è soprattutto il gameplay del nuovo capitolo, ...

Nella nottata è andato in onda un nuovoin cui annunci e sorprese non sono mancati. L'evento ha infatti puntato i riflettori sui prodotti in arrivo nei prossimi mesi suSwitch con una sguardo anche all'anno prossimo.Durante il2021 , ci è stata una sorpresa inaspettata da parte di Shigeru Miyamoto . Durante lo show il nostro caro Miyamoto ha lanciato una bomba: Nel 2022 uscirà un film ufficiale di Super ...Il film di animazione dell'Illumination Entertainment su Super Mario Bros ha trovato i suoi doppiatori originali: Chris Pratt per l'idraulico più famoso del mondo e Anya Taylor-Joy per Peach! Quali so ...Il Nintendo Direct del 24 settembre ha riservato diverse sorprese tra cui gli annunci di Kirby E La Terra Perduta, del nuovo Season Pass di Hyrule Warriors L'Era della Calamità, senza dimenticare l'ar ...