NFL, Week 3 – Terza vittoria in tre partite per i Panthers (Di venerdì 24 settembre 2021) Nel Thursday Night Football della Terza settimana di NFL è Carolina ad avere la meglio su Houston. La formazione allenata da Matt Rhule vince in casa dei Texans con il punteggio finale di 24-7. È la Terza vittoria in tre partite per i Panthers, che non partivano in questo modo dalla stagione 2015, chiusasi con l'approdo al Super Bowl. Terza vittoria per i Panthers; com'è andata la sfida contro Houston? Nei primi due quarti, la partita è rimasta molto in equilibrio, anche per merito delle due difese che hanno cercato di concedere il meno possibile all'avversario. Al rientro dalla pausa, l'attacco di Carolina ha però ritrovato freschezza e lucidità ed è riuscito a chiudere la partita. Lato Texans, la linea d'attacco non si è sempre dimostrata ...

