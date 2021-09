LIVE F1, GP Russia 2021 in DIRETTA: Giovinazzi sbatte ed è bandiera rossa! Bottas vola davanti a Hamilton (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.45 Subito tutti in pista per sfruttare gli ultimi 15 minuti della sessione, la simulazione di passo gara, per il momento, non è quasi iniziata… 14.44 SI RIPARTE!!!!!!!! SEMAFORO VERDE!!!!!!! 14.43 Sembra tutto ok in curva 9, attendiamo il via libera! 14.42 Si lavora alacremente per sistemare le protezioni di curva 9. A breve si dovrebbe ripartire 14.41 Approfittiamo del break per riproporre la CLASSIFICA DELLA FP2 1 Valtteri Bottas Mercedes1:33.593 3 2 Lewis Hamilton Mercedes+0.044 3 3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.252 3 4 Lando NORRIS McLaren+0.561 3 5 Esteban OCON Alpine+0.809 3 6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.028 4 7 Carlos SAINZ Ferrari+1.085 3 8 Fernando ALONSO Alpine+1.169 3 9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.244 3 10 Charles LECLERC Ferrari+1.332 4 11 Sergio PEREZ Red ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.45 Subito tutti in pista per sfruttare gli ultimi 15 minuti della sessione, la simulazione di passo gara, per il momento, non è quasi iniziata… 14.44 SI RIPARTE!!!!!!!! SEMAFORO VERDE!!!!!!! 14.43 Sembra tutto ok in curva 9, attendiamo il via libera! 14.42 Si lavora alacremente per sistemare le protezioni di curva 9. A breve si dovrebbe ripartire 14.41 Approfittiamo del break per riproporre la CLASSIFICA DELLA FP2 1 ValtteriMercedes1:33.593 3 2 LewisMercedes+0.044 3 3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.252 3 4 Lando NORRIS McLaren+0.561 3 5 Esteban OCON Alpine+0.809 3 6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.028 4 7 Carlos SAINZ Ferrari+1.085 3 8 Fernando ALONSO Alpine+1.169 3 9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.244 3 10 Charles LECLERC Ferrari+1.332 4 11 Sergio PEREZ Red ...

leclerc16CL : RT @SkySportF1: ?Bandiera rossa a Sochi (-18’ #FP2) ? Incidente per Giovinazzi LIVE ? - SkySport : RT @SkySportF1: ?Bandiera rossa a Sochi (-18’ #FP2) ? Incidente per Giovinazzi LIVE ? - SkySportF1 : ?Bandiera rossa a Sochi (-18’ #FP2) ? Incidente per Giovinazzi LIVE ? - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Russia 2021 LIVE: Max Verstappen monta la quarta Power Unit! Davanti a tutti Leclerc nella FP2 -… - motorboxcom : #F1 La classifica dopo 30 minuti di libere 2 a Sochi #RussianGP #FP2 Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -