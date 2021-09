LIVE Ciclismo, Mondiali U23 in DIRETTA: scatti e controscatti ad inizio gara (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.09 Sono rimasti davanti Gleb Karpenko (Estonia), Logan Currie (Nuova Zelanda) e Adam Ward (Irlanda). Da dietro però continuano gli scatti. 14.07 Quattro corridori in avanscoperta, all’inseguimento in due. 14.05 150 chilometri all’arrivo. 14.03 All’attacco troviamo anche il figlio di Alexandre Vinokourov, Nicolas. 14.01 Ritmo alto, proseguono gli scatti: non è ancora andata via la fuga. 13.59 Subito diversi scatti, di corridori di seconda fascia. 13.57 Prova ad andare in fuga un corridore delle Bermuda. 13.55 PARTITA UFFICIALMENTE LA gara! 13.51 Il gruppo si è fermato in attesa del ricompattamento generale. 13.48 Clamoroso, altra caduta prima del via: coinvolto anche Filippo Zana che però non è caduto, è rimasto solo fermo. 13.45 Ritardo ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.09 Sono rimasti davanti Gleb Karpenko (Estonia), Logan Currie (Nuova Zelanda) e Adam Ward (Irlanda). Da dietro però continuano gli. 14.07 Quattro corridori in avanscoperta, all’inseguimento in due. 14.05 150 chilometri all’arrivo. 14.03 All’attacco troviamo anche il figlio di Alexandre Vinokourov, Nicolas. 14.01 Ritmo alto, proseguono gli: non è ancora andata via la fuga. 13.59 Subito diversi, di corridori di seconda fascia. 13.57 Prova ad andare in fuga un corridore delle Bermuda. 13.55 PARTITA UFFICIALMENTE LA! 13.51 Il gruppo si è fermato in attesa del ricompattamento generale. 13.48 Clamoroso, altra caduta prima del via: coinvolto anche Filippo Zana che però non è caduto, è rimasto solo fermo. 13.45 Ritardo ...

