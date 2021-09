Lazio | Reina il migliore del match contro il Torino

Leggi su footdata

(Di venerdì 24 settembre 2021) Laritorna dall’Olimpico dicon un punto molto importante, guadagnato in rimonta e in pieno recupero grazie ad un rigore trasformato da Ciro Immobile. Ennesima prestazione non particolarmente convincente dei Biancocelesti, che sono stati salvati in più occasioni da: oltre alle parate provvidenziali il portiere si fa notare anche per un paio di verticalizzazioni da vero regista. Non può nulla sull’incornata di Pjaca, ma tiene in vita i suoi negandogli la doppietta. Le pagelle dei principali quotidiani del giorno dopo infatti lo eleggono comein campo indiscusso. Nessun voto al di sotto il 7, con addirittura un 8 dato da La Gazzetta.