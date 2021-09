Firenze | Maggio Musicale | Zubin Mehta dà il via al Ciclo Beethoven al Teatro del Maggio

(Di venerdì 24 settembre 2021) Si tratta di un recupero delprevisto per i 250 anni dalla nascita del compositore, previsto per la scorsa stagione, ma annullato per misure anti-covid. Nell primo concerto le Sinfonie 1, 2 e 4 L'articolo proviene daPost.

Si tratta di un recupero del ciclo previsto per i 250 anni dalla nascita del compositore, previsto per la scorsa stagione, ma annullato per misure anti-covid. Nell primo concerto le Sinfonie 1, 2 e 4 ...È il fagotto di Francesco Bossone a segnare i concerti dell'Orchestra da Camera Fiorentina in programma domenica 26 e lunedì 27 settembre all'Auditorium Santo Stefano al Ponte di Firenze. Sul podio sa ...