Esce in radio “BIPOLARE” il nuovo singolo di DANIELE ROTONDO

"BIPOLARE" è il nuovo singolo di DANIELE ROTONDO. Il brano, estratto dal nuovo disco "Il mondo è qui", è disponibile in radio dal 24 settembre accompagnato dal videoclip e segue l'uscita di "Lasciarsi andare" premiato al Roma Videoclip con il Premio Cinecittà Panalight. "BIPOLARE" è un brano molto importante e al quale sono particolarmente affezionato." – Racconta DANIELE ROTONDO – "Ho pensato il testo come una continua descrizione di situazioni in contrapposizione tra loro, perché credo che ogni individuo abbia, nel suo profondo, una doppia anima con cui deve fare i conti tutti i giorni". Una canzone che racconta il dualismo presente nel profondo di ognuno di noi dove si incontrano e si scontrano diverse ...

