Elisabetta Gregoraci con Giulia Salemi: "Video Shock" (Di venerdì 24 settembre 2021) Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi felici e spensierate come non lo erano mai state, insieme a un evento durante la settimana della moda a Milano. Sembrerebbe un sogno, ma è tutto vero, le due ex fidanzate sono le prime a scherzare sulla loro fantomatica rivalità, nata in seguito alle attenzioni di Pierpaolo Pretelli, rivolte prima all'una e poi all'altro, ma ormai è acqua sotto il ponte. "Video Shock" esordisce Elisabetta Gregoraci, seguita a ruota da Giulia Salemi che, ridacchiando, dice: "Davvero Shock, ma posso dire? Hai davvero un bel trucco". Immagini che i fan di Prelemi non avrebbero mai pensato di vedere e invece , eccoli, i due protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip ...

