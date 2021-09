Elezioni comunali 2021 a Carunchio: tre i candidati sindaco (Di venerdì 24 settembre 2021) Sfida a tre per il rinnovo del consiglio comunale di Carunchio, dove si vota il 3 e il 4 ottobre prossimi. I candidati sindaco sono Carmine Cappelli con Scegli Carunchio, Gianfranco D'Isabella ... Leggi su chietitoday (Di venerdì 24 settembre 2021) Sfida a tre per il rinnovo del consiglio comunale di, dove si vota il 3 e il 4 ottobre prossimi. Isono Carmine Cappelli con Scegli, Gianfranco D'Isabella ...

Advertising

borghi_claudio : Ricordo ancora una volta che nelle elezioni comunali ci sono le preferenze... votando Lega e dando la preferenza a… - CarloCalenda : Il numero di indecisi deriva anche dalla scarsissima attenzione dedicata dai media tv alle prossime elezioni comuna… - PagellaPolitica : Il comico, candidato alle elezioni comunali di Roma, ha fatto delle affermazioni errate e fuorvianti. Il fact-check… - Mat87Vic : Ah quindi il saputello è anche un esperto di elezioni e bilanci comunali. Capisco… mi chiedo solo come mai non gli… - Maurizi33676110 : RT @giovcarrosio: Paolo Rumiz a sostegno di ?@AdessoTrieste,? movimento politico per la giustizia eco sociale alle elezioni comunali di Tri… -