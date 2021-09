Draghi: “Ora un patto per l’Italia”. Ovazione degli industriali (Di venerdì 24 settembre 2021) Il presidente all’assemblea di Confindustria: “Dobbiamo essere uniti per la ripresa!. Bonomi: “Basta giochetti, subito le riforme. Quota 100? Un furto a danno dei deboli” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 24 settembre 2021) Il presidente all’assemblea di Confindustria: “Dobbiamo essere uniti per la ripresa!. Bonomi: “Basta giochetti, subito le riforme. Quota 100? Un furto a danno dei deboli”

Advertising

sole24ore : Draghi: governo non alzerà le tasse, soldi ora si danno «Voglio riaffermare, penso sia importante, che il governo d… - sole24ore : Draghi: crescita al 6% quest’anno. Niente aumento tasse, i soldi ora si danno - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Ora Draghi impone il certificato verde anche per lavorare nel privato. Respinti i sindacati pure su… - Enzo4ever966 : @CatRicc @GiorgiaMeloni Sicuramente meglio di quella orda di ladroni incompetenti che ci sono ora al governo : cont… - Alessandro_Amad : RT @MarzioCpi: Perla di #Draghi: non aumenteremo le tasse. A parte che le bollette sono aumentate del 40%... Ma in #UNANAZIONE che ha le ta… -