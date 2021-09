Covid: 3.797 positivi e 52 vittime nelle ultime 24 ore (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 3.797 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in calo rispetto a ieri, quando erano stati 4.061. Sono invece 52 le vittime in un ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 3.797 iai testindividuati24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in calo rispetto a ieri, quando erano stati 4.061. Sono invece 52 lein un ...

Advertising

zazoomblog : Covid 3.797 nuovi casi e 52 decessi in 24 ore - #Covid #3.797 #nuovi #decessi - infoitinterno : Covid oggi Italia, 3.797 contagi e 52 morti: bollettino 24 settembre - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, 3.797 nuovi casi e 52 decessi in 24 ore - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, 3.797 nuovi casi e 52 decessi in 24 ore - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, 3.797 nuovi casi e 52 decessi in 24 ore - -