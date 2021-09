Chiellini: «Potrei esserci al Mondiale. Juve? Abbiamo bisogno di tempo» (Di venerdì 24 settembre 2021) Chiellini ha parlato del momento della Juventus dopo il ritorno di Allegri. Le dichiarazioni del capitano bianconero A dialogo con il giornalista Maurizio Crosetti, durante l’evento ?Italian Tech Week 2021, Giorgio Chiellini ha parlato di Juventus e non solo. Ecco le sue dichiarazioni. JuveNTUS – «Come in tutte le cose serve del tempo per trovare un nuovo equilibrio. Quando ci sono scossoni ci vuole tempo per riassestarsi. Nel mondo di oggi non c’è pazienza e non c’è tempo. Bisogna cercare di ottimizzare questo tempo, ma ci vuole pazienza. Dobbiamo mantenere equilibrio, tenere la nave anche in un mare di tempesta. Tutto ancora possibile? Sì, la nave arriverà in porto, con tanto sacrificio e lavoro». NAZIONALE – «Non mi aspettavo di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021)ha parlato del momento dellantus dopo il ritorno di Allegri. Le dichiarazioni del capitano bianconero A dialogo con il giornalista Maurizio Crosetti, durante l’evento ?Italian Tech Week 2021, Giorgioha parlato dintus e non solo. Ecco le sue dichiarazioni.NTUS – «Come in tutte le cose serve delper trovare un nuovo equilibrio. Quando ci sono scossoni ci vuoleper riassestarsi. Nel mondo di oggi non c’è pazienza e non c’è. Bisogna cercare di ottimizzare questo, ma ci vuole pazienza. Dobbiamo mantenere equilibrio, tenere la nave anche in un mare di tempesta. Tutto ancora possibile? Sì, la nave arriverà in porto, con tanto sacrificio e lavoro». NAZIONALE – «Non mi aspettavo di ...

