Caso Zaki, Amnesty: “Le accuse di terrorismo sono una spada di Damocle, l’ottimismo è infondato” (Di venerdì 24 settembre 2021) Il 28 settembre si terrà la prossima udienza nei confronti dello studente egiziano, arrestato nel febbraio 2020 all'aeroporto del Cairo Leggi su lastampa (Di venerdì 24 settembre 2021) Il 28 settembre si terrà la prossima udienza nei confronti dello studente egiziano, arrestato nel febbraio 2020 all'aeroporto del Cairo

Advertising

TgrRai : Caso #Zaki, per i giudici egiziani restano in piedi le accuse di propaganda sovversiva e terroristica. Lo conferma… - CarloVerdelli : C’è come un’intercapedine tra governo e maggioranza politica che lo sostiene. Come se le indicazioni del Parlamento… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Caso Zaki, Amnesty: “Le accuse di terrorismo sono una spada di Damocle, l’ottimismo è infondato” - FuddausS : I sinistri fanno la morale alla giustizia Egiziana per il caso Zaki ma dopo il verdetto di innocenza che arriva do… - LaStampa : Caso Zaki, Amnesty: “Le accuse di terrorismo sono una spada di Damocle, l’ottimismo è infondato” -