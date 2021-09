Amadeus conferma Fiorello a Sanremo 2022 e annuncia un'interessante novità (Di venerdì 24 settembre 2021) Ospite a Porta a Porta ieri sera Amadeus, da poco riconfermato al timone del Festival di Sanremo anche per l'edizione del 2022 che si terrà dal 1 al 5 Febbraio come di consueto al teatro Ariston. In tanti nelle scorse settimane si stavano chiedendo se di fianco a lui ci sarà anche Fiorello. A sciogliere ogni dubbio ci ha pensato lui stesso. “Non avrei mai potuto fare il mio primo Sanremo come è stato fatto, e tanto meno il secondo, se io non avessi avuto Rosario con me. Non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui ogni volta che gli dico questo mi insulta perché dice: ‘Vedi?! Mi fai venire i sensi di colpa e dopo devo venire'. Non c'è Sanremo per me senza di lui” - ha detto Amadeus di fatto annunciando la ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 24 settembre 2021) Ospite a Porta a Porta ieri sera, da poco rito al timone del Festival dianche per l'edizione delche si terrà dal 1 al 5 Febbraio come di consueto al teatro Ariston. In tanti nelle scorse settimane si stavano chiedendo se di fianco a lui ci sarà anche. A sciogliere ogni dubbio ci ha pensato lui stesso. “Non avrei mai potuto fare il mio primocome è stato fatto, e tanto meno il secondo, se io non avessi avuto Rosario con me. Non potrei faresenza di lui. E lui ogni volta che gli dico questo mi insulta perché dice: ‘Vedi?! Mi fai venire i sensi di colpa e dopo devo venire'. Non c'èper me senza di lui” - ha dettodi fattondo la ...

Advertising

Friezagirl1 : RT @RadioItalia: Per il terzo anno consecutivo Amadeus e Fiorello condurranno insieme #Sanremo2022! - Ary1797 : RT @Radio105: Amadeus e Fiorello ancora insieme a Sanremo 2022: 'non potrei farlo senza di lui'?? #sanremo2022 #fiorello - Radio105 : Amadeus e Fiorello ancora insieme a Sanremo 2022: 'non potrei farlo senza di lui'?? #sanremo2022 #fiorello - RADIOBRUNO1 : Sanremo 2022, arriva la conferma di Amadeus: “Fiorello ci sarà” #RadioBruno #Sanremo2022 - elebaromusica99 : RT @RadioItalia: Per il terzo anno consecutivo Amadeus e Fiorello condurranno insieme #Sanremo2022! -