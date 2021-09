Ultime Notizie Roma del 23-09-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 settembre 2021)dailynews radiogiornale Ben ritrovata in ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a fronte di scorte che superano le 10 milioni di dosi crollano i nuovi vaccinati che In sole due settimane vedono una riduzione del 21% con solo poco più di 486 mila prime dosi effettuati dal 15 al 21 settembre lo evidenzia il numero nuovo monitoraggio della fondazione gimbe l’esaltazione e le situazione vaccinale persiste negli over 50 e frena la vaccinazione nella fascia 12 19 anni con quasi un milione e mezzo di ragazzi che non hanno ricevuto una dose di vaccino continuano però a calare i casi di covid disegnando un 14,9% in meno nell’ultima settimana così come erano ulteriormente ricoveri terapia intensiva e stabili i decessi il governo ha posto in Senato la questione di fiducia su decreto 111 cosiddetto decreto Green pass 2 che regola l’uso del certificato ...