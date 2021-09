Ultime Notizie Roma del 23-09-2021 ore 07:10 (Di giovedì 23 settembre 2021) Romadailynews radiogiornale giovedì 23 settembre Buongiorno da Francesco Vitale il Green pass battaglia in parlamento la camera decide l’obbligo per i deputati per tutto il personale Nessun privilegio e Rivendica fico tensione nella maggioranza quasi metà dei Deputati della Lega non partecipa al voto sul rimpasto bis con le norme sulla scuola sono liberi di comportarsi secondo coscienza dice Salvini ma il capogruppo Molinari parla di interpretazioni per te sposi e sulla presenza o meno in aula torna l’indennità per il in quarantena il governo penso un fondo 900 milioni nel decreto bollette capienza al 80% nelle funivie è presto anche per cinemà teatri stati con obbligo di Green pass per sciare Noi siamo pronti a triplicare i nostri porti nella donazione di dosi di vaccini entro fine anno dormiremo 45 milioni di dosi ai paesi più poveri lo ha detto il premier italiano ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 settembre 2021)dailynews radiogiornale giovedì 23 settembre Buongiorno da Francesco Vitale il Green pass battaglia in parlamento la camera decide l’obbligo per i deputati per tutto il personale Nessun privilegio e Rivendica fico tensione nella maggioranza quasi metà dei Deputati della Lega non partecipa al voto sul rimpasto bis con le norme sulla scuola sono liberi di comportarsi secondo coscienza dice Salvini ma il capogruppo Molinari parla di interpretazioni per te sposi e sulla presenza o meno in aula torna l’indennità per il in quarantena il governo penso un fondo 900 milioni nel decreto bollette capienza al 80% nelle funivie è presto anche per cinemà teatri stati con obbligo di Green pass per sciare Noi siamo pronti a triplicare i nostri porti nella donazione di dosi di vaccini entro fine anno dormiremo 45 milioni di dosi ai paesi più poveri lo ha detto il premier italiano ...

Advertising

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Medici Roma: “Terza dose sanitari prima possibile o rischio stop reparti”… - Corriere : In Germania niente stipendio ai no vax che finiscono in quarantena - Corriere : In Germania niente stipendio ai no vax che finiscono in quarantena - OmegaSlayer : RT @Napalm51: +++ULTIME NOTIZIE+++ I Maya si sono estinti per il covid e il loro calendario era solo un Green pass. - ADAM05081 : RT @Napalm51: +++ULTIME NOTIZIE+++ I Maya si sono estinti per il covid e il loro calendario era solo un Green pass. -