Tull Quadze | Tutte le donne | in piazza per la libertà

(Di giovedì 23 settembre 2021) Sabato 25 settembre letornano in. Per ladi. Anche GiULiA sarà adel Popolo a Roma insieme alle decine di associazioni che in tutta Italia hanno aderito alla ...

grazia_mazzola : RT @noidonnemag: Sabato 25 sett h 14 le donne manifestano a Roma. Solidarietà con le afghane TULL QUADZE/TUTTE LE DONNE Condivi intervista… - mbbelluco : RT @noidonnemag: Sabato 25 sett h 14 le donne manifestano a Roma. Solidarietà con le afghane TULL QUADZE/TUTTE LE DONNE Condivi intervista… - noidonnemag : Sabato 25 sett h 14 le donne manifestano a Roma. Solidarietà con le afghane TULL QUADZE/TUTTE LE DONNE Condivi int… - CarmeloMontana2 : RT @SusannaCamusso: Sabato 25 pre 14in piazza del popolo Roma”tull quadze tutte le donne” la nostra libertà e’ sempre importante, il futur… - flc_crea : RT @SusannaCamusso: “Tull quadze”, tutti in piazza con e per le donne afgane -

Sabato 25 settembre le donne tornano in piazza. Per la libertà di tutte. Anche GiULiA sarà a piazza del Popolo a Roma insieme alle decine di associazioni che in tutta Italia hanno aderito alla ...Il titolo della manifestazione, a cui aderiscono più realtà sparse sul territorio nazionale, èche in pasht , la lingua ufficiale dell'Afghanistan, significa: Tutte le donne . Indetta a ...Sabato 25 settembre in piazza del Popolo, a partire dalle 14, Noi, TULL QUADZE (Tutte le donne, in pashtun) faremo sentire la nostra voce “Per prenderci cura del mondo”. Lo faremo assieme alle donne a ...Dal palco di piazza del Popolo parleranno alcune afghane. E' la prima grande manifestazione nazionale dopo la pandemia ...