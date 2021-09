Torino-Lazio | granata avanti nei precedenti | i numeri

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 23 settembre 2021) Alle 18:30 andrà in scena, gara valida per la quinta giornata di Serie A. Isono reduci da due successi consecutivi contro Salernitana e Sassuolo, mentre i biancocelesti non vincono da tre partite (Europa League compresa). Andiamo a vedere i. IPer quanto riguarda i match all’Olimpico di, gli incroci tra le due squadre sono 66. Il bilancio è favorevole ai padroni di casa, che guidano con 28 vittorie. Sono 15, invece, le volte in cui i biancocelesti hanno ottenuto i tre punti in trasferta, e 23 i pareggi. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.