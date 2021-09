Tiro con l’arco | Mondiali 2021 | le squadre azzurre si fermano alle eliminatorie

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 settembre 2021) Non vanno oltre le elimintorie lediconaidi Yankton. Nel compound le due formazioni si sono fermate agli ottavi di finale. Gli azzurri Sergio Pagni, Federico Pagnoni ed Elia Fregnan hanno inizialmente superato il Kazakistan (Bektursun, Karabauev, Mirzametov) 233-228, ma si sono poi arresi al turno successivo all’India (Bisla, Verma, Tadav) 236-230. Per Marcella Tonioli, Paola Natale ed Elisa Roner invece lo stop è arrivato agli ottavi con la Francia (Dodemont, Grandjean, Renaudin) che ha avuto la meglio per 232-230. Niente da fare anche perolimpico. Il terzetto maschile con Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi si è fermato agli ottavi di finale contro il Brasile (D’Almeida, Costas, Oliveira) dopo lo spareggio 5-4 (28-25). ...