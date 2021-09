Raggi: Atac risanata, ora nuove linee tram e metro (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma – “Abbiamo risanato l’Atac dopo che ce l’hanno consegnata con un miliardo e trecento milioni di debito. Piano, piano Atac ripagherà i suoi debiti che grazie al concordato ha consentito ai fornitori di ritrovare fiducia nell’azienda.” “Abbiamo ricominciato a fare investimenti: acquistati 900 autobus nuovi ed abbassato l’età media da 12 a 8 anni dei bus circolanti ed abbiamo agito sulla progettazione della rete trasportistica di Roma.” “Realizzeremo dodici nuove linee di tram, cinque già finanziate e progettate e sette sono in corso di progettazione ed arriveranno altri 38 km di linee metropolitane che sono in fase di progetto: la linea C che arriverà fino a fuori Roma con attestazione a Farnesina ed a Saxa Rubra, la linea A che arriverà fino a Monte Mario, la linea ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma – “Abbiamo risanato l’dopo che ce l’hanno consegnata con un miliardo e trecento milioni di debito. Piano, pianoripagherà i suoi debiti che grazie al concordato ha consentito ai fornitori di ritrovare fiducia nell’azienda.” “Abbiamo ricominciato a fare investimenti: acquistati 900 autobus nuovi ed abbassato l’età media da 12 a 8 anni dei bus circolanti ed abbiamo agito sulla progettazione della rete trasportistica di Roma.” “Realizzeremo dodicidi, cinque già finanziate e progettate e sette sono in corso di progettazione ed arriveranno altri 38 km dipolitane che sono in fase di progetto: la linea C che arriverà fino a fuori Roma con attestazione a Farnesina ed a Saxa Rubra, la linea A che arriverà fino a Monte Mario, la linea ...

Advertising

ImperaTweet : RT @avvLibutti: ?? Al mercato di via Chiana, con i cittadini e degli operatori del mercato per chiedere il ripristino del parcheggio per fa… - SincivecoRoma : RT @avvLibutti: ?? Al mercato di via Chiana, con i cittadini e degli operatori del mercato per chiedere il ripristino del parcheggio per fa… - avvLibutti : ?? Al mercato di via Chiana, con i cittadini e degli operatori del mercato per chiedere il ripristino del parcheggi… - Angelo16963582 : @virginiaraggi Notizie dei 45 nuovi Filobus del corridoio mobilità Laurentina inaugurati dalla giunta Raggi l’8/07/… - Agenparl : Virginia Raggi, sindaca di Roma, a 24 Mattino su Radio 24: candidati che chiedono un termovalorizzatore fanno demag… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi Atac Per chi votare alle elezioni a Roma 2021? ... è stato assessore all'Urbanistica a Roma durante l'amministrazione Raggi. In passato militante del ... anche internazionale, per la raccolta dei rifiuti Chiudere il contratto di servizio con ATAC, per ...

Elezioni Roma, intervista a Paolo Berdini candidato sindaco per la lista 'Roma Ti Riguarda' ...della Roma a Tor di Valle è il paradigma del fallimento della giunta guidata da Virginia Raggi. ... Funziona peggio di Atac. Occorre dunque ripubblicizzare e dotare l'azienda degli indispensabili ...

Raggi: Atac risanata, ora nuove linee tram e metro - RomaDailyNews RomaDailyNews Raggi: Atac risanata, ora nuove linee tram e metro Piano, piano Atac ripagherà i suoi debiti che grazie al concordato ha ... D che arriverà nel quadrante sud-ovest della città ed a Corviale”. Così Virginia Raggi, sindaca di Roma e candidata del ...

Virginia Raggi, sindaca di Roma, a 24 Mattino su Radio 24 : candidati che chiedono un termovalorizzatore fanno demagogia “La legge prevede che i Comuni si devono occupare della raccolta e le Regioni si devono occupare della rete adeguata ed idonea per lo sma ...

... è stato assessore all'Urbanistica a Roma durante l'amministrazione. In passato militante del ... anche internazionale, per la raccolta dei rifiuti Chiudere il contratto di servizio con, per ......della Roma a Tor di Valle è il paradigma del fallimento della giunta guidata da Virginia. ... Funziona peggio di. Occorre dunque ripubblicizzare e dotare l'azienda degli indispensabili ...Piano, piano Atac ripagherà i suoi debiti che grazie al concordato ha ... D che arriverà nel quadrante sud-ovest della città ed a Corviale”. Così Virginia Raggi, sindaca di Roma e candidata del ...: candidati che chiedono un termovalorizzatore fanno demagogia “La legge prevede che i Comuni si devono occupare della raccolta e le Regioni si devono occupare della rete adeguata ed idonea per lo sma ...