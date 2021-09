Più edilizia pubblica e canoni privati calmierati, ecco la proposta di Unione inquilini a congresso (Di giovedì 23 settembre 2021) Dal 24 al 26 settembre si terrà a Chianciano il congresso nazionale dell’Unione inquilini. Lo storico sindacato, maggiormente rappresentativo, nato a Milano il 29 gennaio del 1968, che da oltre cinquanta anni lotta strenuamente per il diritto alla casa e all’abitare, un sindacato che ha attraversato i diversi momenti storici dell’Italia fino alla terribile emergenza sanitaria da Covid. I numeri forniti da Silvia Paoluzzi dell’Ufficio stampa del sindacato e da Paolo Gangemi responsabile organizzativo del congresso sono significativi: al congresso parteciperanno oltre 180 delegati provenienti da 16 Regioni, 40 province e circa un centinaio di comuni. Numeri che segnalano una crescita negli ultimi tre anni dato che al congresso del 2018 parteciparono 120 delegati. Numeri importanti se si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Dal 24 al 26 settembre si terrà a Chianciano ilnazionale dell’. Lo storico sindacato, maggiormente rappresentativo, nato a Milano il 29 gennaio del 1968, che da oltre cinquanta anni lotta strenuamente per il diritto alla casa e all’abitare, un sindacato che ha attraversato i diversi momenti storici dell’Italia fino alla terribile emergenza sanitaria da Covid. I numeri forniti da Silvia Paoluzzi dell’Ufficio stampa del sindacato e da Paolo Gangemi responsabile organizzativo delsono significativi: alparteciperanno oltre 180 delegati provenienti da 16 Regioni, 40 province e circa un centinaio di comuni. Numeri che segnalano una crescita negli ultimi tre anni dato che aldel 2018 parteciparono 120 delegati. Numeri importanti se si ...

Advertising

ekuonews : Edilizia, non tutto è bello come sembra. L'allarme di Aniem Teramo: 'il problema del caro prezzi non è più sostenib… - Comune_Cagliari : Edilizia Privata: attivo il nuovo sportello online per le istanze di accesso agli atti: Non sarà più necessario pre… - Lino80484612 : @vitalbaa Incarico e azienda, e nessuno si opponeva, ora non sarebbe più semplice esporre il green pass e data ? An… - ConfindustriaUd : #Icop entra in #Eteria, il consorzio dei big: più cantieri in #Italia e all'#estero | Alleanza nelle grandi opere c… - himeralive : Lo stanziamento da parte della Conferenza Episcopale Italiana nell'ambito degli interventi sugli edifici di culto c… -

Ultime Notizie dalla rete : Più edilizia I musei ecclesiastici e la sfida del futuro. Mons. Azevedo (Santa Sede): "Sguardo sul mondo e dialogo con l'arte contemporanea" A promuovere la due giorni l'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di ... ma anche oggetti liturgici di particolare valore non più in uso. E' importante che ogni bene sia ...

Corsa alla terra: la Cina ha comprato l'equivalente della Lituania Ma il cambio di rotta, a ben vedere ha più motivazioni economiche che ideali. Tra il 2014 e il 2020 ... E di legname per alimentare l'edilizia. Di qui lo sfruttamento intensivo delle foreste del Congo, ...

Edilizia e mobilità green, così Webuild taglia 21mln di t di CO2 all'anno ciociariaoggi.it A promuovere la due giorni l'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'di ... ma anche oggetti liturgici di particolare valore nonin uso. E' importante che ogni bene sia ...Ma il cambio di rotta, a ben vedere hamotivazioni economiche che ideali. Tra il 2014 e il 2020 ... E di legname per alimentare l'. Di qui lo sfruttamento intensivo delle foreste del Congo, ...