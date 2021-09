Pagelle Torino Lazio: Reina salva i biancocelesti, Singo imprendibile (Di giovedì 23 settembre 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/22: Pagelle Torino Lazio Le Pagelle dei protagonisti del match tra Torino e Lazio, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Reina, Singo FLOP: Luis Aberto, Djidji VOTI Torino : V. Milinkovic 6; Djidji 5, Bremer 6.5, Rodriguez 6; Singo 6.5, Pobega 6, Mandragora 6 (61? Lukic 5.5), Aina 6 (61? Ansaldi 6.5); Linetty 6 (73? Rincon ng), Brekalo 6.5 (73? Pjaca 7); Sanabria 6. Lazio: Reina 7; Marusic 6 (61? Lazzari 5), Luiz Felipe 5.5, Acerbi 6, Hysaj 5.5; Akpa Akpro 5.5 (79? Muriqi 6), Cataldi 5.5 (70? Leiva 6), Luis Alberto 5 (46? Milinkovic 6); Raul Moro 5.5 (46? Pedro 6), ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP: Luis Aberto, Djidji VOTI: V. Milinkovic 6; Djidji 5, Bremer 6.5, Rodriguez 6;6.5, Pobega 6, Mandragora 6 (61? Lukic 5.5), Aina 6 (61? Ansaldi 6.5); Linetty 6 (73? Rincon ng), Brekalo 6.5 (73? Pjaca 7); Sanabria 6.7; Marusic 6 (61? Lazzari 5), Luiz Felipe 5.5, Acerbi 6, Hysaj 5.5; Akpa Akpro 5.5 (79? Muriqi 6), Cataldi 5.5 (70? Leiva 6), Luis Alberto 5 (46? Milinkovic 6); Raul Moro 5.5 (46? Pedro 6), ...

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Torino Diretta Torino - Lazio 1 - 0. Calcio di rigore per i biancocelesti L'attaccante della Lazio sfrutta una disattenzione del portiere del Torino e prova un tiro dai 50 metri che non va, però, a segno 1' Dopo il minuto di silenzio in ricordo di Fogli, l'arbitro Rosario ...

Diretta Torino - Lazio 1 - 1. Immobile pareggia i conti su rigore L'attaccante della Lazio sfrutta una disattenzione del portiere del Torino e prova un tiro dai 50 metri che non va, però, a segno 1' Dopo il minuto di silenzio in ricordo di Fogli, l'arbitro Rosario ...

Sassuolo-Torino, le pagelle: Brekalo, esordio da urlo Tuttosport Napoli, le pagelle di CM: Osimhen forza della natura, Lozano immarcabile Ospina 7: veramente splendida la parata sulla sassata di Silva nel primo tempo, si ripete neppure un minuto dopo sul colpo di testa a botta sicura di Yoshida. Poi amministra con tranquillità. Di ...

Pagelle Torino-Lazio 1-1, voti e tabellino Serie A 2021/2022 Le pagelle di Torino Lazio, con i voti e il tabellino della partita valida per la quinta giornata della Serie A 2021/2022. Allo Stadio Grande Torino finisce 1-1 una sfida che ha visto i granata farsi ...

