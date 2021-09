Napoli, bus in fiamme a Giugliano | video (Di giovedì 23 settembre 2021) Ieri mattina, un autobus Ctp ha preso fuoco all'altezza del campo rom di Giugliano. A bordo solo il conducente che fortunatamente è riuscito a scendere dal mezzo prima che il fuoco divampasse. L'uomo era di ritorno dal deposito di Teverola, dove il bus aveva fatto rifornimento, quando ha iniziato a sentire puzza di bruciato. Così il conducente ha fermato il mezzo ed è sceso per verificare cosa stesse accadendo. Inutili i suoi tentativi di spegnere l'incendio con l'estintore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in pochi minuti hanno spento il rogo. Guarda tutti i video Macedonia-incendioMacedonia del Nord, ospedale Covid in fiamme: almeno 14 vittime video Sarebbero almeno 14 le vittime dell'incendio che ha colpito l'ospedale Covid di ...Spaventoso incendio in una ditta di legname a Serravalle ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 settembre 2021) Ieri mattina, un autobus Ctp ha preso fuoco all'altezza del campo rom di. A bordo solo il conducente che fortunatamente è riuscito a scendere dal mezzo prima che il fuoco divampasse. L'uomo era di ritorno dal deposito di Teverola, dove il bus aveva fatto rifornimento, quando ha iniziato a sentire puzza di bruciato. Così il conducente ha fermato il mezzo ed è sceso per verificare cosa stesse accadendo. Inutili i suoi tentativi di spegnere l'incendio con l'estintore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in pochi minuti hanno spento il rogo. Guarda tutti iMacedonia-incendioMacedonia del Nord, ospedale Covid in: almeno 14 vittimeSarebbero almeno 14 le vittime dell'incendio che ha colpito l'ospedale Covid di ...Spaventoso incendio in una ditta di legname a Serravalle ...

Advertising

MarinoBruschini : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Giugliano, va in fiamme bus Ctp VIDEO - corrmezzogiorno : #Napoli Giugliano, va in fiamme bus Ctp VIDEO - corrmezzogiorno : #Napoli Ctp trasporti, bus va in fiamme a Giugliano VIDEO - senatore1964 : @coma_girl Dopo Napoli anche a Roma i bus attrezzati... - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI «Vaccino, faremo i richiami i bus non sono ancora sicuri» ??[LEGGI:… -