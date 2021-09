L'European Tour stabilisce nuovi standard di sponsorizzazione attraverso la partnership con KORE Software (Di giovedì 23 settembre 2021) - In vista della stagione 2022, l'European Tour sottoscrive un accordo con KORE Software per adottare un approccio più sofisticato alla gestione della sponsorizzazione. NEW YORK, 22 settembre 2021 /PRNewswire/



L'European Tour, responsabile dei tre principali Tour maschili di golf in Europa, ha scelto KORE Software per ottimizzare il suo approccio alla gestione delle partnership e dell'attivazione. Mediante l'integrazione della piattaforma di intelligence di KORE Software, l'European Tour ora sfrutterà una delle piattaforme tecnologiche più avanzate per le attivazioni di partnership nei suoi numerosi tornei ...

