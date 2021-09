Lega | fuoriuscito da Fi Piazza | ' spero in nascita partito unico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 settembre 2021) Milano, 23 set. (Adnkronos) - "che nel prossimo futuro ci possa essere un incontro, una semplificazione ulteriore e che questo nostro passaggio sia soltanto un'anticipazione di quello che mi auguro possa essere unche ricalchi il Pdl. Ovviamente con delle posizioni di forza un po' rovesciate, ma un soggetto plurale, forte, aperto, popolare, riformista, che sono gli elementi che ha introdotto Salvini.che si possa arrivare lì". Lo afferma Mauro, consigliere in Regione Lombardia che ieri ha ufficializzato il passaggio da Forza Italia alla. "Non c'è mai il momento giusto per fare questi passaggi -spiega all'Adnkronos dopo le polemiche di Forza Italia- ma posso capire l'amarezza della forza politica che vede diminuire i propri rappresentanti. Ma era una cosa che stava ...