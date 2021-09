Le tre lezioni della “guerra” sui sottomarini (Di giovedì 23 settembre 2021) Non esitano a parlare di “tradimento” i giornali d’oltralpe. E a consumarlo sarebbe stato per prima l’Australia che avrebbe rigettato un accordo strategico con la Francia del 2016 che doveva rifornire il paese oceanico di 12 sottomarini nucleari per stipulare, in nome di un’antica alleanza fra Paesi anglofoni, un accordo militare e strategico con Stati Uniti e Gran Bretagna. La reazione francese, come è noto, non si è lasciata attendere: ritiro degli ambasciatori a Canberra e Washington e coinvolgimento dell’Unione Europea che però non ha dimostrato forse tutto il calore che i transalpini si aspettavano. E d’altronde, cosa poteva aspettarsi la Francia che, forte della sua idea di grandeur, aveva deciso di giocare da sola la partita, in barba ad ogni europeismo di facciata? Una vicenda che insegna parecchie cose. 1. Prima di tutto l’ambiguità di uno dei ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 23 settembre 2021) Non esitano a parlare di “tradimento” i giornali d’oltralpe. E a consumarlo sarebbe stato per prima l’Australia che avrebbe rigettato un accordo strategico con la Francia del 2016 che doveva rifornire il paese oceanico di 12nucleari per stipulare, in nome di un’antica alleanza fra Paesi anglofoni, un accordo militare e strategico con Stati Uniti e Gran Bretagna. La reazione francese, come è noto, non si è lasciata attendere: ritiro degli ambasciatori a Canberra e Washington e coinvolgimento dell’Unione Europea che però non ha dimostrato forse tutto il calore che i transalpini si aspettavano. E d’altronde, cosa poteva aspettarsi la Francia che, fortesua idea di grandeur, aveva deciso di giocare da sola la partita, in barba ad ogni europeismo di facciata? Una vicenda che insegna parecchie cose. 1. Prima di tutto l’ambiguità di uno dei ...

Advertising

NicolaPorro : Ue, Brexit, Cina: cosa ci insegna il caso Aukus ?? - Valyrianblood__ : @alessiawithtwos Da me dipende dai professori, alcuni hanno detto che vogliono mantenere lo stile come in presenza,… - nezukoo__ : mi hanno chiesto di andare a barcellona con loro ma sono povera, i miei non mi lasceranno mai sola con tre maschi,… - adorotuttocio : @louisshugs non lo so non ci fa nemmeno cambiare e vuole farci fare la roba di cooper per tre lezioni di fila - fabioae17 : ho tre lezioni registrate da guardare -

Ultime Notizie dalla rete : tre lezioni Non c'è pace per i pendolari: Natale senza treni sulla tratta Salerno - San Severino La riattivazione della ferrovia Mercato San Severino - Salerno durerà lo spazio di appena tre mesi. Il 12 dicembre è prevista una nuova chiusura, che comporterà ulteriori disagi - come ...alle lezioni ...

Al via la XII edizione della sessione internazionale di filosofia antica L'apertura dei lavori è prevista alle 15:00, con gli indirizzi di saluto, la presentazione de 'I nostri libri' e la prima delle tre lezioni in programma, al termine della quale si svolgerà la ...

Tre lezioni dalle elezioni parlamentari russe Filodiritto Le tre lezioni della “guerra” sui sottomarini - Seconda parte 3. Il terzo insegnamento è che nella guerra più o meno fredda alla Cina non si può essere ambigui. L’accordo Aukus, in sostanza, significa proprio questo: Australia e America non si fidano né dell’Eur ...

Le tre lezioni della “guerra” sui sottomarini Cliccando su “Accetta tutti i cookie”, l'utente accetta di memorizzare i cookie sul dispositivo per migliorare la navigazione del sito, analizzare l'utilizzo del sito e assistere nelle nostre attività ...

La riattivazione della ferrovia Mercato San Severino - Salerno durerà lo spazio di appenamesi. Il 12 dicembre è prevista una nuova chiusura, che comporterà ulteriori disagi - come ...alle...L'apertura dei lavori è prevista alle 15:00, con gli indirizzi di saluto, la presentazione de 'I nostri libri' e la prima dellein programma, al termine della quale si svolgerà la ...3. Il terzo insegnamento è che nella guerra più o meno fredda alla Cina non si può essere ambigui. L’accordo Aukus, in sostanza, significa proprio questo: Australia e America non si fidano né dell’Eur ...Cliccando su “Accetta tutti i cookie”, l'utente accetta di memorizzare i cookie sul dispositivo per migliorare la navigazione del sito, analizzare l'utilizzo del sito e assistere nelle nostre attività ...