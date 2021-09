L’Arena di Verona si schiera: fischi e insulti per Al Bano e Sgarbi (Di giovedì 23 settembre 2021) Poco gradita la presenza di Al Bano e Sgarbi alL’Arena di Verona. insulti e fischi durante il concerto omaggio a Franco Battiato La giornata del 21 settembre viene dedicata a Franco Battiato, il cantautore siciliano scomparso lo scorso 18 maggio. Per l’occasione, L’Arena di Verona diventa palcoscenico del grande evento, con la partecipazione di una cinquantina di artisti della scena italiana, tra cui Gianni Morandi e Fiorella Mannoia. Le serata però, ha avuto un improvviso colpo di scena, quando il cantante pugliese Al Bano e il critico d’arte Vittorio Sgarbi hanno raggiunto il palco per omaggiare l’amico scomparso. Gli insulti fischi e insulti per Al ... Leggi su zon (Di giovedì 23 settembre 2021) Poco gradita la presenza di Alaldidurante il concerto omaggio a Franco Battiato La giornata del 21 settembre viene dedicata a Franco Battiato, il cantautore siciliano scomparso lo scorso 18 maggio. Per l’occasione,didiventa palcoscenico del grande evento, con la partecipazione di una cinquantina di artisti della scena italiana, tra cui Gianni Morandi e Fiorella Mannoia. Le serata però, ha avuto un improvviso colpo di scena, quando il cantante pugliese Ale il critico d’arte Vittoriohanno raggiunto il palco per omaggiare l’amico scomparso. Gliper Al ...

claraboni5 : RT @kulturjam: All'Arena di Verona va in scena l'omaggio a Battiato tra emozioni in musica, un po' troppa serietà e qualche presenza del tu… - kulturjam : All'Arena di Verona va in scena l'omaggio a Battiato tra emozioni in musica, un po' troppa serietà e qualche presen… - BellaCiaoRos1FR : L Italia se desta!?? Sgarbi e Al Bano cacciati a fischi al concerto all'Arena di Verona per Franco Battiato… - giov_caccamo : RT @BassoFabrizio: E' stato (anche troppo) lungo l'#invitoalviaggio di #francobattiato ma ha regalato momenti unici. Le mie pagelle https:/… - RADIOBRUNO1 : Marco Masini: all’Arena di Verona il concerto per i 30 anni di carriera. Ascolta l'intervista #MarcoMasini… -

