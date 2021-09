Kena Bridge of Spirits su PS5 patch 1.05 disabilita una funzione e risolve diversi bug, ecco i dettagli (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo l'uscita di Kena Bridge of Spirits all'inizio di questa settimana, lo sviluppatore Ember Lab pubblicato l'update 1.05 su PS5 e PS4. L'ultima patch per Kena contiene alcune modifiche alla modalità foto del gioco, incluso un aumento della sensibilità massima della fotocamera. Inoltre, l'aggiornamento abilita la modalità foto quando si è seduti con il Rot. Questo nuovo aggiornamento include varie correzioni per diversi problemi segnalati, correzioni per bug audio, visivi e di collisione minori. C'è anche una modifica specifica per PS5 dopo questo aggiornamento che disabilita temporaneamente la funzione "Riprendi gioco" per le attività di PS5, per impedire la sovrascrittura dei salvataggi automatici. Secondo lo sviluppatore, questa ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo l'uscita diofall'inizio di questa settimana, lo sviluppatore Ember Lab pubblicato l'update 1.05 su PS5 e PS4. L'ultimapercontiene alcune modifiche alla modalità foto del gioco, incluso un aumento della sensibilità massima della fotocamera. Inoltre, l'aggiornamento abilita la modalità foto quando si è seduti con il Rot. Questo nuovo aggiornamento include varie correzioni perproblemi segnalati, correzioni per bug audio, visivi e di collisione minori. C'è anche una modifica specifica per PS5 dopo questo aggiornamento chetemporaneamente la"Riprendi gioco" per le attività di PS5, per impedire la sovrascrittura dei salvataggi automatici. Secondo lo sviluppatore, questa ...

