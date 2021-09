“Il terrorismo in Italia è un rischio imminente. Abbiamo un problema…”: le parole di Gabrielli (Di giovedì 23 settembre 2021) Sarà che la ripresa di Kabul da parte dei talebani, oltre allo sconcerto, ha suscitato nuovi timori in tutta Europa; sarà che il recente ventennale dalla caduta delle Torri Gemelle ha rinnovato sentimenti di paura mai del tutto sopiti contro il terrorismo islamico, ma Franco Gabrielli, ex direttore della Protezione civile, ex capo della polizia, oggi sottosegretario alla Presidenza con delega ai servizi segreti, non ha dubbi e sulla Stampa avverte sul rischio imminente di un nuovo attacco terroristico: “Se recentemente ho detto che c’è un rischio immanente del terrorismo islamico, non l’ho certo fatto, come qualcuno maliziosamente ha suggerito, per mettere le mani avanti. Del tipo “io l’avevo detto” a scanso di responsabilità. Anche perché, se accadesse un qualcosa, le responsabilità ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 23 settembre 2021) Sarà che la ripresa di Kabul da parte dei talebani, oltre allo sconcerto, ha suscitato nuovi timori in tutta Europa; sarà che il recente ventennale dalla caduta delle Torri Gemelle ha rinnovato sentimenti di paura mai del tutto sopiti contro ilislamico, ma Franco, ex direttore della Protezione civile, ex capo della polizia, oggi sottosegretario alla Presidenza con delega ai servizi segreti, non ha dubbi e sulla Stampa avverte suldi un nuovo attacco terroristico: “Se recentemente ho detto che c’è unimmanente delislamico, non l’ho certo fatto, come qualcuno maliziosamente ha suggerito, per mettere le mani avanti. Del tipo “io l’avevo detto” a scanso di responsabilità. Anche perché, se accadesse un qualcosa, le responsabilità ...

