Il grave errore di Meghan Markle: parla l’esperta (Di giovedì 23 settembre 2021) Meghan Markle avrebbe commesso un “grave errore” nel mantenere aperto il suo blog sul benessere prima di incontrare il principe Harry. E’ quanto afferma Lady Colin Campbell, meglio conosciuta in Gran Bretagna come Lady C, autrice e personaggio televisivo che ha già pubblicato otto libri sulla Royal Family. Prima di sposare Harry, Meghan aveva svolto anche la professione di attrice ed è stata protagonista della serie Suits. Inoltre, la futura moglie di Harry gestiva anche un blog di lifestyle chiamato The Tig, chiuso nell’aprile 2017, diversi mesi dopo aver incontrato il Duca. LEGGI ANCHE => Reality tv per Meghan e Harry? L’ipotesi. Intanto, il progetto su Netflix… Il sito web conteneva consigli sul benessere, oltre a articoli su cibo, viaggi, moda e bellezza. Un ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 23 settembre 2021)avrebbe commesso un “” nel mantenere aperto il suo blog sul benessere prima di incontrare il principe Harry. E’ quanto afferma Lady Colin Campbell, meglio conosciuta in Gran Bretagna come Lady C, autrice e personaggio televisivo che ha già pubblicato otto libri sulla Royal Family. Prima di sposare Harry,aveva svolto anche la professione di attrice ed è stata protagonista della serie Suits. Inoltre, la futura moglie di Harry gestiva anche un blog di lifestyle chiamato The Tig, chiuso nell’aprile 2017, diversi mesi dopo aver incontrato il Duca. LEGGI ANCHE => Reality tv pere Harry? L’ipotesi. Intanto, il progetto su Netflix… Il sito web conteneva consigli sul benessere, oltre a articoli su cibo, viaggi, moda e bellezza. Un ...

Advertising

janol79 : @Anse1987 A Luca non c'è dubbio io ce l'ho però è un errore grave fortuna sul max però comunque è un errore o una pecca - janol79 : RT @Anse1987: Un errore parecchio grave, se confermato! - Anse1987 : Un errore parecchio grave, se confermato! - TUTTOINTER : RT @TUTTOINTER: oggi #dazn NON sta avendo problemi con la trasmissione dello streaming, ma come accadde qualche tempo fa ,il problema è il… - TUTTOINTER : oggi #dazn NON sta avendo problemi con la trasmissione dello streaming, ma come accadde qualche tempo fa ,il proble… -