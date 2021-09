Il cast bomba di Ballando con le Stelle 2021 – La lista di concorrenti è ufficiale

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 23 settembre 2021) Arisa, iannone, Albano, Morgan Ildella sedicesima edizione dicon leè fatto ed è fortissimo. Anche quest’anno, Milly Carlucci ha composto uneterogeneo per lo show del sabato sera di Rai 1, che andrà in onda da sabato 16 ottobrein prima serata. L’ufficialità è arrivata a La Vita in Diretta che ha ospitato la conduttrice. Oltre ad Al Bano, Arisa, Morgan, Memo Remigi e Valerio Rossi Albertini, fisico e scienziato presente a Cartabianca, i primi cinquecerti della sedicesima edizione, la Carlucci è riuscita infatti ad arruolare il pilota, nonché ex fidanzato di Belen e Giulia De Lellis, Andrea Iannone, l’ex calciatore Fabio Galante, la cantante Mietta, la showgirl Sabrina Salerno, il parrucchiere Federico Fashion Style. Da Che Dio Ci ...