I Rolling Stones ricordano Charlie Watts nel video di Living In The Heart Of Love (Di giovedì 23 settembre 2021) Alcune immagini, una scritta concisa ma forte: in questo modo i Rolling Stones ricordano Charlie Watts. Per farlo, pubblicano il video di Living In The Heart Of Love, una traccia rimasta inedita dai tempi di Tattoo You (1981), lo stesso disco del grande classico Start Me Up. I Rolling Stones ricordano Charlie Watts Proprio in queste ore la band di Mick Jagger ha condiviso uno scatto immortalato durante le prove del tour, e fa un certo effetto non scorgere Charlie Watts dietro la sua batteria. Lo storico batterista si è spento a 80 anni, proprio dopo aver annunciato che non avrebbe preso parte al tour che gli ...

