Green pass, Letta: “Lega? Non si non può stare con un piede in maggioranza uno nell’opposizione” – Video (Di giovedì 23 settembre 2021) Il segretario del Pd Enrico Letta è uno dei pochi, assieme al numero uno della Cisl e della Cgil a fermarsi brevemente con i giornalisti all’Assemblea annuale di Confindustria. Arrivando al Palasport di Roma, il segretario dem a chi chiede delle assenze tra i banchi della Lega al voto in Parlamento sulla fiducia al decreto cosiddetto “Green pass bis” che regola l’uso del certificato verde a scuola e nei trasporti, risponde: “Credo sia un problema per tutti se ci sono queste divisioni e penso sia importante chiarire queste ambiguità perché sul Green pass ambiguità non ci devono essere. Non si può stare con un piede in maggioranza e un altro nell’opposizione”. Al termine dell’assemblea, durante la quale il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Il segretario del Pd Enricoè uno dei pochi, assieme al numero uno della Cisl e della Cgil a fermarsi brevemente con i giornalisti all’Assemblea annuale di Confindustria. Arrivando al Palasport di Roma, il segretario dem a chi chiede delle assenze tra i banchi dellaal voto in Parlamento sulla fiducia al decreto cosiddetto “bis” che regola l’uso del certificato verde a scuola e nei trasporti, risponde: “Credo sia un problema per tutti se ci sono queste divisioni e penso sia importante chiarire queste ambiguità perché sulambiguità non ci devono essere. Non si puòcon unine un altro”. Al termine dell’assemblea, durante la quale il ...

Advertising

ladyonorato : Francesca Donato: 'Io contraria al Green pass, l’alternativa c’è' - borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - VittorioSgarbi : Il Green pass è un ricatto di Stato che costringe i lavoratori non vaccinati a sborsare spese folli per lavorare. L… - italiaserait : Green pass per scuola e trasporti: il Senato vota la fiducia. ‘Missioni’ a parte, Pd e Fdi le forze più rappresenta… - irritatrix : RT @FmMosca: Cosa Vi scrissi? AGGANCERANNO #GreenPass alla posizione fiscale. Non paghi multa, hai debiti con ex equitalia? ??REVOCATO Green… -