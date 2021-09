Green Pass bis, è legge: anche il Senato approva con 189 sì e 31 no. In tutto 78 non votanti: assenti ingiustificati Salvini e Renzi (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Senato dà il via libera al decreto 111, il cosiddetto Green Pass 2 che regola l’uso del certificato verde a scuola e nei trasporti. I sì sono stati 189, i no 31. Il decreto, approvato nelle ore scorse dalla Camera, è perciò legge. La fiducia non è stata votata da 78 Senatori della maggioranza, di cui 24 assenti non giustificati, tra cui Matteo Salvini e Matteo Renzi, mentre i restanti 54 erano in missione o congedo. Emerge dai tabulati della votazione. Dei Senatori a vita era presente Liliana Segre che si è invece espressa a favore del decreto. Il gruppo che ha segnato il numero più alto di non votanti è stato Forza Italia, con 24 Senatori, di cui 9 assenti non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Ildà il via libera al decreto 111, il cosiddetto2 che regola l’uso del certificato verde a scuola e nei trasporti. I sì sono stati 189, i no 31. Il decreto,to nelle ore scorse dalla Camera, è perciò. La fiducia non è stata votata da 78ri della maggioranza, di cui 24non giustificati, tra cui Matteoe Matteo, mentre i restanti 54 erano in missione o congedo. Emerge dai tabulati della votazione. Deiri a vita era presente Liliana Segre che si è invece espressa a favore del decreto. Il gruppo che ha segnato il numero più alto di nonè stato Forza Italia, con 24ri, di cui 9non ...

