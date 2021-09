GF Vip | Manuel Bortuzzo perde quota e Soleil mette nei guai Antinolfi | cosa dicono i bookmaker

(Di giovedì 23 settembre 2021) Alla vigilia della nuova puntata del GF Vip, è tempo di primi bilanci. Nella puntata di domani, la seconda settimanale in compagnia del reality di Canale 5, conosceremo il nome del primo eliminato della sesta edizione. Uno tra Tommaso Eletti e Davide Silvestri sarà infatti chiamato a lasciare la spiatissima Casa di Cinecittà. Entrambi sarebbero... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... e non è detto che non possa nascere una relazione nella Casa del GF. D'altronde, anche Alfonso Signorini , indagando durante le precedenti puntate, ha portatoad esporsi e a commentare i ...Bortuzzo e Lulù Selassiè si scambiano baci e coccole sotto le coperte al GF. Il loro risveglio, dopo aver dormito nello stesso letto, è dolcissimo. Sono passati solo pochi giorni dall'...Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si scambiano baci e coccole sotto le coperte al GF Vip. Il loro risveglio, dopo aver dormito nello stesso letto, è dolcissimo. Sono passati solo pochi giorni dall’inizi ...Erano giorni che tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié c’era stato un forte avvicinamento. La clip mostrata in puntata poteva allontanarli o unirli ancora di più. E si è re ...