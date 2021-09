GF VIP 6, Giucas Casella rischia l’ustione a causa di Francesca Cipriani: intervengono gli autori (Di giovedì 23 settembre 2021) Da quando sono entrati Francesca Cipriani e Giucas Casella al Grande Fratello Vip 6 ne capitano di tutti i colori. I due hanno un bellissimo rapporto: si prendono in giro a suon di scherzi, ma si vogliono un gran bene. Tuttavia, lo scherzo spesso può scivolare in una situazione sgradevole. Lo sa bene il mago che, in queste ore, è stato convinto dalla Cipriani a farsi dipingere la calvizie con lo smalto nero. Risultato? Tanta fatica e preoccupazione per il mago che si è sottoposto a questa simpatica iniziativa. Grande Fratello Vip 6, Francesca Cipriani esagera con Giucas Casella L’attenzione dei telespettatori del GF Vip 6 si è focalizzata su Francesca Cipriani. La prorompente showgirl ha superato la ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 settembre 2021) Da quando sono entratial Grande Fratello Vip 6 ne capitano di tutti i colori. I due hanno un bellissimo rapporto: si prendono in giro a suon di scherzi, ma si vogliono un gran bene. Tuttavia, lo scherzo spesso può scivolare in una situazione sgradevole. Lo sa bene il mago che, in queste ore, è stato convinto dallaa farsi dipingere la calvizie con lo smalto nero. Risultato? Tanta fatica e preoccupazione per il mago che si è sottoposto a questa simpatica iniziativa. Grande Fratello Vip 6,esagera conL’attenzione dei telespettatori del GF Vip 6 si è focalizzata su. La prorompente showgirl ha superato la ...

