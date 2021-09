Formazioni ufficiali Torino-Lazio | Serie A 2021 2022

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ledi, match della quinta giornata di. Tutto pronto per il turno infrasettimanale che vedrà le due squadre in campo a caccia dei tre punti. Quale sarà l’esito del match al termine dei novanta minuti? Scopriamolo insieme con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Le: Milinkovic-Savic, Rodriguez, Bremer, Djidji, Mandragora, Pobega, Singo, Aina, Linetty, Brekalo, Sanabria.: Reina, Marusic, Felipe Luiz, Acerbi, Hysaj, Akpra Akpro, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro. SportFace.

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Tutto pronto allo Stadio Olimpico Grande Torino per la gara tra Torino e Lazio delle 18: ...Formazioni ufficiali Torino-Lazio: le scelte di Juric e Sarri per il match valido per la 5^ giornata di Serie A 2021-2022.