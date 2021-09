F1 GP Russia 2021 | prove libere domani in tv | orario e come vederle in diretta streaming

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 settembre 2021) Tutto pronto per il Gran Premio dia Sochi, quindicesimo appuntamento della stagione di Formula 1. Si torna in pista nella giornata di, venerdì 24 settembre con le1 alle 10:30 e la seconda sessione alle 14:00. Primi minuti di studio del tracciato e di ricerca del miglior assetto in vista della gara. L’evento sarà trasmesso interamente intv su Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1 (canale 207) e insulla piattaforma Now e Sky Go. Sportface.it non vi lascerà soli e vi offrirà unain tempo reale. SportFace.